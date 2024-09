Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico non rischierebbe l’esonero neanche in caso di altri passi falsi nelle prossime 3 sfide.

Paulo Fonseca si trova già in un momento decisivo, con incontri chiave all’orizzonte contro Venezia, Liverpool e Inter. Eppure, nonostante le voci e le pressioni, la dirigenza milanista sembra mostrare un sostegno incondizionato verso il proprio allenatore, fiduciosa nella sua capacità di navigare attraverso questa tempesta.

Paulo Fonseca

Fiducia inossidabile

La situazione attuale di Fonseca e del Milan, analizzata attentamente da La Gazzetta dello Sport, rivela un approccio ponderato da parte della società rossonera. Nonostante il trepidante calendario di incontri che attende la squadra, l’aria che si respira in via Aldo Rossi non è insicura. Anzi, la fiducia nel tecnico portoghese sembra ferrea, ancorata alla convinzione che sia prematuro emettere giudizi affrettati sul suo operato. In estate, Fonseca è stato scelto per le sue notevoli competenze nella valorizzazione dei giovani talenti e nella costruzione di un’identità tecnica precisa per il Milan, due aspetti sui quali il club continua a contare.

Fonseca e la pressione dei risultati

È stato lo stesso Fonseca ieri in conferenza stampa a riconoscere l’importanza cruciale dei risultati nel suo mestiere, sottolineando tuttavia la sua intenzione di rimanere focalizzato esclusivamente sul suo lavoro. Con una filosofia basata sull’esigenza del miglioramento continuo, l’allenatore pone l’accento sulla necessità di guardare avanti, concentrandosi sulle sfide immediate e sulle strategie da adottare per superare il complicato momento.

