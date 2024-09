Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek si esprime a difesa del tecnico portoghese che ancora non ha trovato la prima vittoria in stagione.

Ruben Loftus-Cheek ha espresso il proprio sostegno incondizionato al tecnico della squadra, esaltando anche l’influenza di Zlatan Ibrahimovic sia dentro che fuori dal campo.

La fiducia in Fonseca

In una recente intervista realizzata dal Times, il centrocampista si è focalizzato soprattutto su allenatore e senior advisor. “Crediamo tutti pienamente in Fonseca. In allenamento lavoriamo ogni giorno, i tifosi vogliono vincere e anche noi, ma abbiamo bisogno di tempo per imparare i suoi metodi e fare funzionare le cose. Quando lo faremo, vinceremo”; queste le parole dell’ex Chelsea.

Zlatan Ibrahimovic

L’imprescindibile ruolo di Ibrahimovic

Oltre a Fonseca, un’altra figura emerge come pilastro fondamentale all’interno della squadra rossonera: Zlatan Ibrahimovic. La sua presenza, sia nei momenti condivisi in campo che nelle discussioni tattiche fuori dallo stesso, stimola e motiva i compagni a superare i propri limiti. Offrendo consigli, mettendo in evidenza l’importanza della prestigiosa storia del club e alimentando la fame di vittorie, Ibrahimovic si conferma un mentore essenziale per gli atleti, indipendentemente dalla loro esperienza o ruolo in campo.

Concentrarsi sugli obiettivi

Nel discorso di Loftus-Cheek, emergono ulteriori dettagli sul contributo specifico di Ibrahimovic alla sua crescita personale, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul segnare più goal e sulla presenza attiva in area di rigore. Il Milan non può più sbagliare e già stasera contro il Venezia ci si attende una vittoria.

