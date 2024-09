L’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco teme la voglia dir rivalsa dei rossoneri, avversari della sua squadra stasera a San Siro.

Eusebio Di Francesco ha presentato il match di stasera contro il Milan in conferenza stampa. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro e un’amichevole con diversi carichi di lavoro, stiamo crescendo in condizione fisica ma anche in conoscenza di quanto andiamo a richiedere. Abbiamo qualche dubbio, dei problemini da valutare per Sverko e Altare, non ci sarà Bjarkason che si è operato, anche Haps è da valutare”.

Sui rossoneri

“Troveremo una squadra come il Milan che ha voglia di riprendere i punti lasciati per strada, una squadra con tantissime alternative, giocatori importanti. Sta facendo fatica ma se andiamo a vedere i numeri è quella che ha costruito più possibilità di andare in goal, pericolosissima in fase offensiva, davanti a 70mila spettatori. I miei ragazzi dovranno avere la forza di non guardarsi troppo attorno ma pensare solo alla partita”.

Rafael Leao e Theo Hernandez

La catena sinistra della squadra di Fonseca

“Lì è dove il Milan esprime le maggiori azioni, ma già da qualche anno. Giocatori che in questo momento avranno anche voglia di dimostrare il loro valore dopo le piccole cose successe all’Olimpico. Però ho cercato di preparare la partita nei migliore dei modi per metterli in difficoltà o perlomeno per cercare di dar loro meno opportunità, sapendo che però la qualità è altissima”.

Le prime gare del Venezia

“Io guardo sempre il qui e ora, quindi mi sarebbe piaciuto partire bene. Questa è una squadra che ha dimostrato di saper sempre essere dentro alla partita, in tutte le paritte che abbiamo fatto. Col Torino non meritavamo assolutamente di perderla ma nel calcio le piccole distrazioni fanno la differenza, dobbiamo imparare da queste. Io preferirei sempre partire benino, ma non per forza è sinonimo di risultato finale”.

