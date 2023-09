Domani pomeriggio il Milan affronterà il Verona in campionato. Prima del match sarà osservato un minuto di silenzio per Lodetti.

In memoria di Giovanni Lodetti. Domani pomeriggio il Milan affronterà il Verona in campionato.

Come raccolto dalla nostra redazione, prima del match sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dello storico ex centrocampista rossonero.

The post Milan Verona: prima del match minuto di silenzio in ricordo di Lodetti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG