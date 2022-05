Dopo lo Scudetto conquistato il fondo Elliott sembra intenzionato a vendere il Milan e la trattativa è già in fase calda.

Nonostante il ritiro di Investcorp il Milan non dovrebbe restare a lungo in mano al fondo Elliott; usiamo ancora il condizionale anche se la trattativa col fondo americano Red Bird Capital è in fase piuttosto avanzata.

Secondo il Corriere dello Sport il passaggio di proprietà potrebbe addirittura arrivare già nelle prossime ore. Investcorp non ha trovato l’accordo per 1 miliardo mentre Red Bird offre 1,3 miliardi che a certe condizioni possono diventare 1,8; inoltre Elliott almeno per i primi tempi resterà come partner di minoranza. Il nuovo fondo cercherà di incrementare i ricavi con strategie di marketing oltre ad accelerare i discorsi sul nuovo stadio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG