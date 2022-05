Il prossimo allenatore della Salernitana dovrebbe essere ancora Davide Nicola anche se non è stato ancora trovato l’accordo.

La Salernitana si sta godendo la miracolosa salvezza ottenuta ma sta anche disponendo le prime mosse per preparare la prossima stagione, l’obiettivo è salvarsi in maniera più tranquilla. tralasciando le suggestioni sul mercato c’è prima da chiarire il nodo allenatore.

Secondo Sky Sport dopo il primo incontro non è stata raggiunta l’intesa con Davide Nicola, che è stato il tecnico che negli ultimi mesi ha compiuto l’impresa. L’ex Crotone aveva un contratto solo per la passata stagione e ora chiede un biennale, la società invece offre un solo anno di contratto. C’è distanza ma le parti si rivedranno per cercare un accordo, in caso contrario l’alternativa è Andrea Pirlo, già contattato dai granata nei mesi scorsi prima della virata su Nicola stesso.

