Il 19enne slovacco, ieri entrato in campo nella ripresa, ha avuto bisogno di pochi tocchi per farsi notare. E la saetta scaraventata alle spalle di Maignan è un gran bel biglietto da visita.

Il mondo del calcio vive di storie infinite di trasferimenti, negoziazioni e talenti in ascesa. Un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie è quello di Nino Marcelli, brillante ma fino a ieri quasi sconosciuta promessa dello Slovan Bratislava.

Proprio ieri, con le parole dell’ex calciatore ed attuale dirigente dello Slovan Robert Vittek, hanno iniziato a circolare notizie su di una passata offerta del Milan non andata a buon fine per il giovane che, entrato in campo, ha subito stupito tutti con l’impressionante siluro del 2-3 finale.

Il dialogo è aperto

Da parte dello Slovan Bratislava, c’è stata un’apertura chiara riguardo alla trattativa. Robert Vittek, dirigente del club, ha condiviso alcuni dettagli significativi. La trattativa con il Milan è andata oltre le mere speculazioni, giungendo ad una proposta di offerta concreta non giudicata congrua dalla dirigenza dello Slovan. L’interesse del Milan per Marcelli non è una semplice voce di corridoio. Secondo Vittek, il calciatore era fortemente desiderato dal club rossonero, tanto da inviare un rappresentante di fiducia in Slovacchia per trattare direttamente l’acquisizione del giovane talento.

Le cifre in gioco

Nonostante l’entusiasmo e le trattative avviate, il lato finanziario ha mostrato i suoi ostacoli. L’offerta proposta dal Milan questa estate non aveva soddisfatto le aspettative dello Slovan Bratislava. Vittek ha messo l’accento sulla composizione dell’offerta, che includeva una cifra base più vari bonus legati alle presenze in campo. Se da una parte c’era l’intesa sui numeri totali, l’accordo si è arenato sulla distribuzione del pagamento, con il club slovacco che avrebbe preferito ricevere una quota maggiore anticipatamente.

Geoffrey Moncada

Volontá reciproca

A prescindere dalle difficoltà in fase di negoziazione che sembrano comunque non certo insormontabili, ciò che emerge chiaramente è la reciproca volontà di arrivare ad una conclusione positiva. Nino Marcelli stesso è fortemente orientato verso l’accettazione dell’offerta, conscio dell’opportunità significativa che rappresenta vestire la maglia del Milan. L’insistenza del Milan nel volerlo ingaggiare testimonia la convinzione nel talento e nelle potenzialità future di questa ala che con un sinistro potentissimo ha già mandato decisi segnali ieri sera al mondo rossonero.

Leggi l’articolo completo Milan, visto Marcelli? La trattativa con lo Slovan potrebbe riaprirsi?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG