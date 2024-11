Capitan America continua ad aggiornare il suo score stagionale con impressionante regolarità. Dopo la rete allo Slovan, facendo il punto da inizio stagione, sembra chiaro quanto sia fondamentale per questo Milan.

In un panorama calcistico dove ogni singolo dettaglio può fare la differenza, emergono storie di giocatori che con passione, dedizione e talento riescono a lasciare il segno.

Tra questi, Christian Pulisic, il gioiello americano del Milan, non è solo un nome tra i tanti ma una vera e propria certezza nel quadro tattico dei rossoneri. Dall’arrivo dal Chelsea nell’estate 2023 fino ad oggi, il suo viaggio con la maglia rossonera si è rivelato ricco di soddisfazioni, come dimostrano i numeri impressionanti di questa stagione.

Numeri rossoneri

Se c’è un segno distintivo nella carriera milanista di Pulisic, questo è sicuramente l’impatto costante sul gioco ed in termini di reti ed assist. Dall’esordio con il Milan, l’americano ha totalizzato ben 67 presenze, durante le quali ha segnato 23 gol e servito 16 assist vincenti. Un bilancio che si arricchisce di particolare valore se pensiamo alla sua capacità di mantenersi praticamente sempre “pulito”, con soltanto tre ammonizioni. Queste cifre, oltre a raccontare un atleta di talento, svelano un professionista intelligente ed attento, in grado di gestire al meglio gli aspetti agonistici e non solo del suo ruolo.

Stagione già al top

Christian Pulisic ha da subito dimostrato di essere un elemento chiave per il Milan in questa stagione sotto la guida di Paulo Fonseca. Nelle prime 17 partite di questo ciclo fra campionato e Champions League, l’ala americana ha già messo a segno 8 gol, distribuiti fra Serie A (5) e Champions (3), e fornito preziosi assist: 5 in totale, di cui uno in campionato e ben 4 in Europa. Queste prestazioni non solo evidenziano la sua versatilità in campo ma confermano anche il suo essenziale contributo al progetto Milan, da vero e proprio leader tecnico.

Christian Pulisic

Nel cuore del progetto

Al di là dei freddi numeri, Pulisic rivela una profonda sintonia con le idee di gioco proposte dal tecnico portoghese Fonseca come confermato in sala stampa dopo il match di Bratislava. Posizionandosi a destra o da trequartista centrale l’americano mostra una predisposizione naturale verso il gol, l’assist ed un’estrema flessibilità tattica, elementi che lo rendono preziosissimo ed irrinunciabile nelle diverse configurazioni di formazione. La sua ultima dichiarazione, rilasciata al termine del match contro lo Slovan Bratislava, mette in evidenza l’idea di un professionista che vive sia per il gol che per il successo della squadra rossonera che lo stesso Pulisic ormai considera una seconda pelle.

