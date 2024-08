Il Milan ha messo nel mirino Silvano Vos, giovane talento dell’Ajax, per rinforzare il centrocampo. Ecco cosa trapela.

In questo scottante periodo di calciomercato estivo, il Milan è sulle tracce di quello che potrebbe essere definito come il nuovo Seedorf, giovane promessa emersa direttamente dal vivaio dell’Ajax. Il club rossonero, guidato dalla saggezza tattica di Paulo Fonseca e dall’occhio attento di Daniele Bonera per il settore giovanile, sembra voglia dare un’ulteriore svolta alla sua rosa, puntando su talenti freschi e promettenti.

Silvano Vos, il talento dall’Olanda

Un nome che sta raccogliendo interesse e curiosità è quello di Silvano Vos, centrocampista classe 2005, che porta con sé non solo un grande potenziale tecnico, ma anche una storia personale affascinante, radicata nelle origini surinamesi condivise con leggende del calcio come Ruud Gullit e Clarence Seedorf. La sua ultima stagione con le giovanili dell’Ajax e la partecipazione a incontri di Eredivisie ed Europa League testimoniano la sua pronta adattabilità e maturazione nel calcio di alto livello.

Giorgio Furlani

Alternativa a Koné? In Olanda dicono che…

Manu Koné, al momento, appare essere in pole per quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo colpo del mercato rossonero. Ibrahimovic nel corso della presentazione di Fofana, ha lasciato intendere che il Milan, alle giuste condizioni, potrebbe sferrare l’attacco al giovane centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Non mancano però le alternative e, dall’Olanda, arrivano nuove precisazioni in merito all’interesse del Milan per Vos, il giovane talento dell’Ajax che ricorda tanto Gullit e Seedorf. Il quotidiano ‘De Telegraaf’ riferisce infatti che, al momento, da Casa Milan è sopraggiunta una semplice richiesta di informazioni per il giovane talento olandese e nulla di più. Il Rennes, al contrario, è più avanti avendo già presentato una prima offerta all’Ajax, seppur di prestito. Il club olandese vorrebbe monetizzare la cessione, valutando il giovane talento di belle speranze 10 milioni di euro. Non è da escludere un ingresso dei rossoneri negli ultimi giorni di mercato.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG