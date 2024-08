Fofana, il neo acquisto del Milan, incontrerà i tifosi domani al nuovo Flagship Store rossonero in Via Dante. Ecco tutte le info dell’evento.

Un assaggio lo si era visto in occasione di Milan-Torino quando durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo Fofana ha toccato per la prima volta il verde di San Siro. Poche parole ma significative, in uno stadio che seppur appesantito dall’autorete di Thiaw, che non ha lesinato un caloroso tributo al neo acquisto rossonero. Nelle prossime ore i tifosi del Milan potranno nuovamente incontrarlo e salutarlo come si conviene, avvolgendo in un caldo e coinvolgente bagno di folla, così come accaduto per Morata e Pavlovic.

Fofana al Flagship store del Milan

Appuntamento da segnarsi in agenda, per tutti i tifosi del Milan. Come appreso dalla nostra redazione, domani 20 agosto 2024 sarà una giornata decisamente a forti tinte rossonere. Il neo acquisto Youssouf Fofana, alle 16:30 di martedì 20 agosto, presenzierà al Flagship del Milan store in Via Dante, nel pieno centro cittadino di Milano. Occasione unica per i tifosi per incontrare da vicino il loro nuovo beniamino, fare foto e celebrare in un contesto di festa il suo approdo in rossonero.

Youssouf Fofana

La scelta del numero 29

Fofana, dopo aver firmato con il Milan, ha scelto anche il numero di maglia che accompagnerà le sue nuove avventure professionali in rossonero. La scelta è ricaduta sul numero 29, una sorta di crasi tra il suo primo numero indossato in carriera, il 22, con l’ultimo, il 19. Il 2 del primo numero, sommato al 9 del secondo, hanno generato il 29.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG