Nelle ultime ore il nome di Pobega è stato accostato al Genoa ma, da quanto trapela, il Grifone avrebbe virato verso un altro obiettivo.

Nel calciomercato estivo, il vai e vieni di giocatori tra i club è all’ordine del giorno, alimentando rumori e voci che tengono con il fiato sospeso fan e addetti ai lavori. Tra i nomi che sono finiti sotto i riflettori vi è quello di Tommaso Pobega, il centrocampista del Milan, che ha destato l’interesse del Genoa. La squadra genovese, guidata da Alberto Gilardino, è in cerca di nuovi innesti per rafforzare la rosa dopo la perdita di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson, ma la trattativa per Pobega potrebbe prendere una direzione inattesa.

Il Genoa cerca rinforzi

Il Genoa, reduce dalla perdita di due elementi chiave del proprio schieramento tattico, si trova nella necessità di trovare sostituti adeguati per mantenere competitiva la squadra. L’obiettivo è duplice: sostituire i giocatori partiti e, allo stesso tempo, irrobustire il centrocampo. In questo scenario, il nome di Tommaso Pobega è emerso come uno dei possibili rinforzi. Tuttavia, la situazione attorno al suo trasferimento è tutt’altro che lineare.

Tommaso Pobega

Un mercato in bilico

Nonostante le voci iniziali lo vedessero vicino a un trasferimento al Genoa, la situazione per Pobega sembra aver preso una piega differente. A differenza di Fabio Miretti, altro giocatore seguito dal club genovese e attualmente in uscita dalla Juventus, per cui si sta spingendo fortemente, Pobega appare come un’opzione meno calda. Le informazioni riportate indicano che un suo passaggio al Genoa è diventato meno probabile, relegandolo a una posizione di minor rilievo nelle priorità del club.

Una trattativa in fase di stallo

La corsa contro il tempo nel mercato estivo mette i club di fronte a decisioni rapide, soprattutto per colmare le lacune lasciate da partenze importanti. Tuttavia, il caso di Pobega dimostra come, in certe circostanze, le trattative possano rallentare o prendere direzioni inaspettate. Sebbene il Genoa abbia mostrato un interesse iniziale, la situazione attuale suggerisce che il giocatore potrebbe rimanere al Milan, a meno che non si verifichino sviluppi significativi negli ultimi giorni di mercato.

