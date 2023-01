Il 2022 del Milan tra il derby vinto in rimonta, lo scudetto al cielo e il ritorno tra le grandi d’Europa dopo un astinenza di 9 anni. Ecco il pagellone dell’anno rossonero

Con la sconfitta in amichevole contro il PSV si conclude un 2022 del Milan fatto principalmente di gioie. Il 2022 per i colori rossoneri è stato un anno che, a livello calcistico, ha regalato grosse soddisfazioni e che ha visto gli uomini di Stefano Pioli dire la sua in ogni competizione a cui ha partecipato.

A partire dallo scudetto alzato il 22 maggio 2022 al Mapei Stadium dopo la vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo. Il 19esimo della storia rossonera, atteso per ben 11 anni, e che possiamo racchiudere con la parola di “Piolismo”. Uno scudetto che ha la faccia di Rafael Leao, MVP del campionato, dei clean sheet di Mike Maignan, dalle incursioni di Theo Hernandez e dei gol pesanti di Olivier Giroud e Sandro Tonali.

Anno che è proseguito con l’avvio di questa stagione, in cui il Milan occupa la seconda posizione in classifica (-8 dal Napoli) con 33 punti e 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; e che ha visto la formazione rossonera ritornare, dopo 9 anni, agli ottavi di finale di Champions League. Risultati frutto della continuità di lavoro del gruppo rossonero e penalizzati dai troppi infortuni.

Forse l’unica nota negativa di questo 2022 sono gli acquisti della sessione estiva: Divock Origi e Charles De Ketelaere. Acquisti che si spera possano trasformarsi in note positive in questo 2023.

Voto complessivo del 2022: 8!

