Le parole di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Aston Villa

Antonio Conte ha parlato dopo la sconfitta sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Aston Villa. L’allenatore ha ridimensionato le ambizioni della sua squadra in Premier League.

PAROLE – «Per qualcuno il Tottenham era favorito per il titolo. E’ stato un po’ folle leggerlo. Per vincere servono 14-15 giocatori di grande qualità. Voglio essere onesto e chiaro: l’ho detto al club, conosce da tempo quale sia il mio pensiero. I tifosi meritano il meglio. Rimanere al quinto posto è l’obiettivo realistico, ma si potrebbe anche arrivare sesti o settimi. Di certo non oltre il quarto posto».

