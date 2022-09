Le parole del neo acquisto del Milan, Aster Vranckx: «Un grosso passo avanti per la mia carriera, proverò a dare il massimo»

Aster Vranckx ha parlato ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue parole sul suo arrivo in rossonero.

MENTALITÁ – «Credo che questo sia un grosso passo avanti per la mia carriera, proverò a dare il massimo per il club sperando di vincere di nuovo lo scudetto. Mentalità? Credo che nella vita non ci siano limiti, devi continuare a spingere verso i tuoi sogni senza mai arrenderti. Credo di essere un centrocampista con molta gamba e forza, e ho anche una buona qualità».

BELGI IN ROSSONERO – «Penso sia bello che ci siano così tanti giocatori belgi. Conosco Saelemaekers e Origi, ma non tanto quanto De Ketelaere. Charles mi ha detto che questo è un ottimo club, i giocatori e l’ambiente sono buoni: perciò mi sono sentito subito bene quando sono arrivato. Quando penso al Milan penso a giocatori come Ronaldinho e Kakà, che mi piacciono molto».

SERIE A – «Da quello che ho sentito e visto, la Serie A è molto tattica e c’è molta qualità in questo campionato. Non vedo l’ora di iniziare a giocare. Perché ho scelto il numero 40? È il numero con cui ho iniziato la mia carriera e mi è sempre piaciuto. All’inizio l’ho scelto con la mia prima squadra, non c’era un vero motivo: ma ho avuto dei buoni anni con questo numero e l’ho preso di nuovo».

L’articolo Milan, Vranckx: «Qui per vincere lo scudetto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG