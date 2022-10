Aster Vranckx avrà maggior minutaggio in questa fase di stagione del Milan. Il centrocampista belga sembra pronto

Aster Vranckx è uno dei nuovi arrivati di questa estate al Milan. Fin qui non ha avuto grandissimo spazio così come Thiaw e Adli, ma tra questi è quello che, secondo Tuttosport, è più avanti nell’apprendimento dei concetti di gioco di Stefano Pioli. Per lui pronto un buon minutaggio da qui alla sosta.

Nell’idea del tecnico rossonero il classe 2002 ricoprirà la zona di campo di Pobega e Krunic, ovvero quella del centrocampista box to box che darebbe un supporto in fase di non possesso che in questo momento sta mancando.

