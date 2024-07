Joshua Zirkzee in una intervista sui canale ufficiali del Manchester United, ha svelato perché ha scelto i Red Devils e chi sia il suo idolo.

Joshua Zirkzee è stato per molto tempo accostato al Milan, come primo nome per sostituite il partente Olivier Giroud, volato in MLS. L’olandese del Bologna è stato al centro del mercato rossonero per settimane e sembrava potesse essere davvero lui il grande colpo a tinte rossonere, salvo poi tramontare come possibilità nel momento in cui il Manchester United ha messo la freccia nelle contrattazioni con il suo procuratore Kia Joorabchian. Attraverso i canali ufficiali del Manchester United, Zirkzee ha svelato le ragioni che lo hanno spinto ad accettare i Red Devils senza però risparmiare una particolare menzione per Ibrahimovic.

Il Mancheter Uniter è il club più grande al mondo

Zikrzee non menziona il Milan e afferma senza giri di parole che il Manchester United “non è stata una decisione difficile”. L’olandese continua dichiarando di avere “molta fiducia e una buona sensazione riguardo a questo passo, il Manchester United mi ha dato delle sensazioni molto, molto positive. Sono fiducioso che si realizzi quanto programmato”. E’ senza dubbio un Zirkzee raggiante, contento e soddisfatto della scelta intrapresa al punto da affermare che “un trasferimento al Manchester United è qualcosa di molto positivo. Non vedo l’ora di iniziare e continuare quello che ho fatto nella scorsa stagione. Spero solo di migliorare ogni giorno e di fare il meglio che posso. E’ probabilmente il club più grande del mondo, quindi non vedo l’ora di iniziare, conoscere tutti e iniziare questo viaggio. Sono molto, molto emozionato”.

Joshua Zirkzee

Il mio idolo è Ibrahimovic

Nonostante non abbia fatto menzione del Milan nel corso della sua intervista per i canali ufficiali del Manchester United, l’olandese interrogato su chi fosse il proprio idolo non ha potuto fare a meno di affermare che “Ibrahimovic era un giocatore che guardavo molto”.

