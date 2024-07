L’attaccante olandese si avvicina a grandi passi alla Premier League ed i rossoneri pensano alle alternative.

La ricerca frenetica del nuovo centravanti che possa vestire la maglia numero 9 del Milan continua senza sosta. Joshua Zirkzee era il primo obiettivo di Moncada e soci ma l’olandese ormai sembra aver preso la strada che porta al Manchester United; la dirigenza rossonera si trova a dover valutare attentamente le alternative.

Ritiro senza il 9

Il club inglese ha accettato di pagare sia la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore del Bologna che le commissioni richieste dal suo procuratore; cosa, quest’ultima, che il Milan ha preferito evitare per una questione di principio.

Zlatan Ibrahimovic

Due alternative

L’obiettivo primario sembra ora essere Alvaro Morata. Il Milan, però, si trova di fronte a una serie di ostacoli non indifferenti. L’attaccante spagnolo, tuttora agli Europei, ha manifestato in un primo momento una certa ritrosia ad allontanarsi dall’Atletico Madrid, successivamente però ha ritrattato rendendo possibile l’affare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri quindi dovranno aspettare la fine dell’Europeo per trattare col giocatore: l’ex Juve e Real Madrid ha un ingaggio importante che il Milan non intende pagare totalmente. Non c’è bisogno di negoziare con l’Atletico Madrid visto che il contratto dello spagnolo ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro, una cifra ampiamente alla portata del Milan. Lukaku, d’altra parte, rimane un’opzione importante ma complessa, vista la forte concorrenza del Napoli e il legame molto stretto tra l’attaccante belga e l’allenatore Antonio Conte.

Scende in campo lo svedese

Un elemento di novità in questa intricata vicenda mercato è l’intervento diretto di Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese sarebbe pronto ad intervenire per provare a convincere Morata in prima persona ad accettare il progetto dei rossoneri.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG