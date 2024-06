Gianluca Di Marzio ha svelato che il futuro di Zirkzee potrebbe essere ancora al Bologna, nonostante gli interessi del Milan e del Manchester United.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Gianluca Di Marzio, intervistato a Radio Deejay, ha fatto una clamorosa rivelazione in merito al futuro di Zirkzee.

Zirkzee può restare al Bologna

Nonostante gli interessi del Milan e nelle ultime ore del Manchester United per Zirkzee siano forti, molto anche, il futuro dell’olandese potrebbe essere ancora, clamorosamente, a Bologna. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio, intervistato a Radio Deejay, il quale ha affermato che “il Bologna terrà Calafiori, Juve quasi rassegnata. E c’è un piccolo spiraglio che rimanga pure Zirkzee”. Ha motivato tale affermazione svelando un clamoroso retroscena. Ha rivelato infatti che “nelle riunioni col Bologna, Italiano ha detto: “Davanti chi prendiamo?”E gli hanno risposto: “Sei sicuro che Zirkzee vada via? “(Ride ndr)”.

Joshua Zirkzee

La posizione del Milan

Il Milan, come detto più volte, ha comunicato al Bologna di voler pagare la clausola per Zirkzee. Non resta altro che trovare un accordo con Kia Joorabchian, procuratore dell’olandese, per siglare l’affare. Che le contrattazioni in tal senso non sia delle più facili è fuori dubbio ma è altrettanto vero che il Milan ha posto Zirkzee al primo posto delle proprie gerarchie e farà il possibile per regalarlo a Fonseca.

