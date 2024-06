Paulo Fonseca avrebbe fatto visita a Leao nel ritiro della Nazionale portoghese. L’obiettivo del nuovo allenatore del Milan è rilanciare Il 10 rossonero.

Zlatan Ibrahimovic, presentando alla stampa Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, ha detto che la scelta è ricaduta su di lui in quanto l’allenatore portoghese sarà in grado di portare gioco e qualità. Caratteristiche queste preponderanti e alla base della scelta in quel di Via Aldo Rossi. Un gioco di qualità, rapido e moderno richiede oltre che doti di corsa, anche e soprattutto qualità tecniche di prim’ordine. Nella rosa del Milan i giocatori dai piedi buoni non mancano, anzi. Uno su tutti è Rafa Leao e – scrive La Gazzetta dello Sport – proprio sul portoghese il nuovo tecnico del Milan avrebbe un piano ben preciso.

Leao al centro del progetto di Fonseca

La rosea riferisce che qualche giorno fa Paulo Fonseca avrebbe fatto capolino nel ritiro del Portogallo per parlare con Rafa Leao. Visita che avrebbe alla base una sola ragione: mettere il 10 rossonero al centro del progetto tecnico. Il gioco che ha in mente di sciorinare il nuovo tecnico del Milan necessita di giocatori di qualità, che sappiano fraseggiare con la squadra. Leao può senza dubbio rispondere a queste caratteristiche ma necessita che si convinca di essere un campione nei fatti e non solo nella teoria. Proprio questo aspetto è la grande missione di Fonseca con lui.

Rafael Leäo

Capitolo mercato

Nonostante Fonseca abbia la netta volontà di incoronare Leao come punta di diamante del proprio progetto tecnico-tattico, sul portoghese gravitano offerte, presunte al momento, che potrebbero cambiare radicalmente gli scenari. L’insidia araba è, al momento, la più accreditata ma manca il fattore determinante: l’offerta. Il futuro di Leao, per quanto è doveroso lasciare ancora qualche punto interrogativo, sembra legato a doppio filo con il Milan.

