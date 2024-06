Billy Costacurta ha speso parole di elogio verso Camarda, esaltandone il talento e paragonandolo a Pippo Inzaghi.

Francesco Camarda è senza dubbio uno dei talenti più lucenti del panorama calcistico europeo. Il talento rossonero ha compiuto da qualche mese 16 anni ma vanta già un record: il più giovane debuttante della storia della Serie A. I suoi numeri sono altisonanti, sfavillanti e ridondanti considerando anche e soprattutto l’età che ha. Non era un caso infatti che molte big europee hanno provato in questi mesi a soffiare da sotto il naso il giovane talento al Milan. Il suo futuro invece sarà ancora a tinte rossonere, avendo firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan con scadenza 2027. Di lui, e del suo talento, ne ha parlato Alessandro Costacurta a SportWeek.

Camarda talento puro, come Inzaghi

Alessandro Costacurta ha affermato che “è talmente giovane da avere davanti un’evoluzione che durerà anni. E un’evoluzione, per sua natura, è imprevedibile: può condurre a un miglioramento, ma può anche, al suo compimento, non far registrare progressi, lasciandoti così com’eri, o, addirittura, portare a un peggioramento. A vedere Camarda adesso, come gioca con avversari più grandi di lui di due o tre anni, il pensiero è che veramente possa avere un futuro roseo. Io seguo molto il calcio giovanile, e ribadisco: non ho mai visto uno tanto forte alla sua età. Mai visto”. Ha proseguito poi dichiarando che “di lui colpiscono i movimenti fuori e dentro l’area. Ha una spiccata capacità di liberarsi dal marcatore. È una cosa che hai dentro, nessuno te la può insegnare. È istinto puro. Ne ho visti pochi come lui, allontanarsi in area di rigore dal difensore solo con un movimento del corpo. Mi viene in mente Pippo Inzaghi. Ma guardiamo anche il primo dei due gol segnati al Portogallo nella finale dell’Europeo U17: in quell’azione personale, in cui parte da sinistra, si accentra, punta l’uomo due volte e va a segnare, c’è tutto Camarda. Movimento senza palla, tecnica, ma soprattutto lucidità“.

Filippo Inzaghi

Il consiglio di Costacurta

Alessandro Costacurta ha dato un consiglio al giovane Camarda, affermando che “deve continuare ad avere questa ambizione, ma con la modestia che lo ha contraddistinto fino ad ora, dovrà essere accompagnato dalle persone giuste, crescere in un ambiente sano, che non dà problemi e non mette pressioni. E il Milan offre garanzie“.

L’articolo Milan, Costacurta elogia Camarda: “Mi ricorda Inzaghi, mai visto un talento simile” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG