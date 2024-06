Il Newcastle avrebbe messo nel mirino Tomori. Il Milan lo considera incedibile ma dinanzi a un’offerta molto generosa potrebbe vacillare.

Il mercato si articola su decine di indiscrezioni, suggestioni più o meno concrete. Nelle ultime ore è circolata la notizia del possibile interesse del Newcastle per il centrale di difesa del Milan Fikayo Tomori. Calciomercato.com ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al futuro del difensore inglese.

Per il Milan è incedibile

Il Milan ha le idee chiare in merito al futuro di Tomori: è incedibile. Fonseca lo avrebbe posto al centro del proprio progetto difensivo e il Club di Via Aldo Rossi vorrebbe infatti trattenerlo e costruire su di lui le proprie fortune difensive. I segnali che provengono dal calciatore sono decisamente positivi in quanto ha espresso il desiderio di continuare a indossare e difendere i colori rossoneri. Questo aiuta il Milan nel suo progetto di continuità.

Fikayo Tomori

Il pressing del Newcastle e l’offerta irrinuncibaile

Il Newcastle che nella passata stagione ha strappato a suon di milioni Tonali al Milan, vuole riprovarci anche in questo mercato, questa volta con Tomori. Il difensore inglese è finito in cima alla lista desideri dei Magpies che vorrebbe rinnovare il proprio pacchetto di difesa. Nonostante le volontà siano chiare – scrive Calciomercato.com – dinanzi a un’offerta “irrinunciabile”, tutto potrebbe cambiare. Qualora il Newcastle arrivasse a offrire una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni, il Milan potrebbe valutare di considerare la cessione. Al momento però non sono pervenute offerte in Via Aldo Rossi e il futuro di Tomori è più rossonero che mai.

