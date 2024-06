Nuove clamorose rivelazioni in merito alla clausola rescissoria di Zirkzee. Il Milan potrebbe trarre vantaggio da questa situazione.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Calciomercato.com ha svelato un clamoroso dettaglio in merito alla clausola rescissoria dell’olandese, dettaglio che potrebbe essere decisivo ai fine della trattativa con il Milan.

Il nuovo dettaglio della clausola di Zirkzee

Calciomercato.com ha svelato che la clausola che vincola Zirkzee al Bologna non ha scadenza il 15 luglio, così come si immaginava. La scadenza sarebbe infatti nei primi giorni di agosto. Una notevole differenza, un dettaglio che potrebbe favorire il Milan nella corsa all’olandese. Avere più tempo può permettere al Club di Via Aldo Rossi di avere un maggiore raggio di azione per trovare un accordo con Kia Joorabchian, agente del calciatore.

Joshua Zirkzee

La proposta di Kia al Milan

Il Corriere della Sera riporta una singolare, ma nemmeno più di tanto, richiesta di Kia Joorabchian al Milan per superare l’ostacolo commissioni che blocca l’affare Zikrzee. Il procuratore dell’olandese infatti avrebbe avanzato questa possibilità: che il Club di Via Aldo Rossi compri il cartellino del fratello Jordan, classe 2005, punta centrale del Bayer Leverkusen

L’articolo Milan, la clausola di Zirkzee offre un vantaggio ai rossoneri? Il retroscena proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG