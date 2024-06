I dirigenti rossoneri si dovranno impegnare anche a trovare nuove destinazioni a coloro che non fanno più parte del progetto.

Il Milan si confronta con diverse situazioni complesse relative a giocatori rientrati dai prestiti, situazioni che pesano sul bilancio per circa 17 milioni tra ammortamenti e stipendi lordi; come riporta Tuttosport.

I rientri

Alcuni hanno già salutato, si tratta di De Ketelaere, ceduto a titolo definitivo, ed il giovane Lazetic, rientrato in Serbia al Backa Topola in prestito. Ora bisogna pensare al futuro del portiere Vasquez, i difensori Pellegrino e Ballo-Touré, e gli offensivi Saelemaekers, Origi, Luka Romero, Daniel Maldini, Chaka Traorè, Nasti e Colombo. Il belga non è stato riscattato dal Bologna ma ha suscitato l’interesse di numerose squadre di Serie A; discorso simile per Daniel Maldini, monitorato dalle due squadre romane e dall’Atalanta. C’è poi chi, come Pellegrino, attira le attenzioni di squadre argentine.

Alessandro Florenzi

Casi complicati

Ballo-Touré e Origi non hanno convinto né al Milan né rispettivamente in prestito al Fulham e al Nottingham Forest. La speranza della dirigenza è quella di trovare una sistemazione per questi giocatori senza dover arrivare alla rescissione contrattuale, opzione economicamente onerosa soprattutto per l’attaccante belga, sotto contratto per altri 2 anni a 4 milioni netti all’anno.

I dubbi

Pobega, poco utilizzato a causa di diversi infortuni gravi, resta un elemento prezioso per le liste Uefa nonostante l’interesse di Fiorentina e Torino. Simic, con cui c’è qualche problema sul rinnovo del contratto, è seguito da club di tutto il panorama europeo, mentre Adli sarà valutato dal nuovo tecnico Fonseca. Il lusitano dovrà anche prendere una decisione su Florenzi, alla luce dei precedenti poco felici con lui a Roma, e su Calabria visto che si parla molto della ricerca di un terzino destro con caratteristiche diverse dalle sue.

