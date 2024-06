I rossoneri pensano di poter riuscire a convincere l’agente dell’olandese ad abbassare le pretese sulle commissioni.

Il Milan tratta senza fretta l’acquisto di Joshua Zirkzee dal Bologna anche se non vuole in nessun modo pagare i 15 milioni di commissioni richiesti dal suo procuratore.

Pericolo da oltremanica

La situazione di stallo attuale ha visto emergere l’interesse di club di prestigio, tra cui il Manchester United, sul giocatore già da diversi mesi. I rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport, vanno ancora ritenuti in pole per l’ex Bayern Monaco sebbene la richiesta di commissioni elevate del suo agente rappresenti, al momento, uno dei principali ostacoli alla conclusione dell’affare. In ogni caso Zirkzee ha fatto sapere di voler decidere la sua eventuale (perché non è detto che lasci Bologna) prossima destinazione solo ad Europeo concluso.

Romelu Lukaku

Alternative

Il Milan non si farà trovare impreparato nel caso non si riesca a sbloccare la trattativa per l’olandese e continua a tenere vivi i pensieri su Jonathan David e Samu Omorodion. Ci sono un paio di interrogativi su quest’ultimo che ha segnato 8 goal in Liga ed è molto molto giovane. Restano sullo sfondo Romelu Lukaku, Artem Dovbyk e Armando Broja: il primo e l’ultimo potrebbero essere opzioni in prestito anche se il Chelsea per adesso non apre a questa soluzione, l’ucraino ha una clausola rescissoria da 40 milioni come Zirkzee. Nel frattempo arrivano conferme sul prolungamento del contratto di Luka Jovic.

