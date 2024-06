Nelson Dida ha parlato del prossimo mercato del Milan. Ha inoltre affermato che Zirkzee gli ricorda molto Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan nel corso della propria storia ha avuto fior di campioni, grazie ai quali è riuscito a conquistare trofei a grappolo in Italia, in Europa e nel mondo. Tra questi figura senza dubbio anche Nelson Dida, portiere brasiliano protagonista della magiche notte europee rossonere quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti. E’ stato uno dei protagonisti indiscussi del Milan dei meravigliosi e, a distanza di anni dal suo ritiro al calcio, uno dei beniamini rossoneri. L’ex numero uno ha parlato di Milan e del mercato che si aspetta quest’estate e, in particolare, ha parlato di Zirkzee affermando gli ricordi un grande campione rossonero.

Zirkzee come Ibra

Il Milan continua, non senza difficoltà, l’inseguimento a Joshua Zirkzee. L’olandese è considerato dal Club di Via Aldo Rossi una pedina fondamentale su cui costruire la squadra del futuro. Di lui ha parlato Nelson Dida, affermando che “un pochino Zirkzee mi ricorda Ibrahimovic, ma Ibra è Ibra. Ibra sicuramente ha fatto tanto nella sua carriera, è un giocatore a 360 gradi, quindi in area, fuori, di testa, era veramente completo. Lui però ha grandissime caratteristiche quindi saranno importanti se verrà al Milan”.

Joshua Zirkzee

Il mercato del Milan secondo Dida

Altro tema toccato da Dida, ai microfoni di Sky Sport 24, è il mercato del Milan. Il brasiliano ha un auspicio e spera infatti che “il Milan prenda grandi giocatori e che faccia una squadra forte per il prossimo anno”. Suggerimenti che certamente il Milan prenderà in considerazione, avendo detto in più occasioni di voler allestire una squadra altamente competitiva.

