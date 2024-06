Il Milan non chiude ancora l’affare Zirkzee e il Manchester United prova a inserirsi. Ibrahimovic ha un asso nella manica.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Il Milan non vorrebbe riconoscere una cifra così importante e, in questa fase di stallo, il Manchester United tenta di inserirsi. Tuttosport ha svelato nuovi importanti retroscena in merito al futuro dell’olandese.

L’insidia Manchester United

Come raccontato in questi giorni, l’interesse del Manchester United per Joshua Zirkzee è concreto. Il club inglese – scrive Tuttosport – pare convinto a pagare sia la clausola di 40 milioni al Bologna, sia di accontentare le richieste di Kia Joorabchian, procuratore dell’olandese, alla voce commissioni. Questi fattori potrebbero far tramontare in tempi rapidi il possibile arrivo di Zirkzee al Milan che, nel frattempo, sembra ancora distante da un accordo con il procuratore del giocatore.

Zlatan Ibrahimovic

L’asso nella manica di Ibra

Il Milan è forte e convinto di poter strappare Zirkzee alla concorrenza. La squadra mercato rossonera, con in testa Ibrahimovic, è infatti convinta che la volontà del giocatore possa essere la chiave per respingere ogni attacco da parte di altri club. L’olandese del Bologna – scrive Tuttosport – vorrebbe infatti proseguire la propria carriera in Italia, in Serie A, e avrebbe trovato nel Milan la sua destinazione ideale. Resta solo da capire quanto e se il giocatore aspetterà i rossoneri impegnati a risolvere la questione commissioni con il suo agente.

