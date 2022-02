Milanello: come stanno Ibrahimovic e Rebic?

Milan subito al lavoro dopo la vittoria nel derby. I rossoneri devono ora pensare alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì sera a San Siro. Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille che non gli ha permesso di giocare contro l’Inter, ha lavorato in palestra, mentre Ante Rebic sta recuperando dal problema alla caviglia e stamane ha svolto gran parte dell’allenamento con il resto del gruppo.

Il croato potrebbe recuperare per la Lazio, gara che potrebbe vedere il ritorno in campo di Fikayo Tomori. Il centrale inglese, dopo la panchina nel derby, punta a una maglia da titolare in Coppa Italia. Oggi, come da programma, ha svolto un lavoro atletico personalizzato, ma sta bene: il ginocchio ha risposto bene alle ultime sollecitazioni.