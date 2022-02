La crisi di Dzeko e Lautaro: che succede ai due bomber?

Lautaro e Dzeko non fanno più coppia, almeno in senso realizzativo. È questo l’allarme lanciato questa mattina dalla Gazzetta Sportiva. “Non segnano insieme, nella stessa partita, dal 2 ottobre: a differenza di ieri, quella volta a Reggio Emilia furono i nerazzurri a completare la rimonta in una partita assai complicata, prima con il guizzo del bosniaco e poi con il rigore dell’argentino”. Quattro mesi di alti e bassi: quando saliva l’argentino, il bosniaco abbassava il livello delle prestazioni.

Proprio ora che la stagione dell’Inter sta per entrare nel vivo, Inzaghi chiede i gol ai due attaccanti. Partito Lukaku, il Toro sembrava essere pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Il centravanti ex Roma invece si è sempre mostrato volenteroso e generoso ma poco lucido di fronte al portiere. L’Inter ha bisogno della coppia gol per riprendere la marcia verso gli obiettivi stagionali.