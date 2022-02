Fiorentina troppo aggressiva? Il dato che preoccupa Italiano

Un problema allo Spezia, un déjà vu pericoloso per questo campionato. La Fiorentina di Italiano è una squadra molto aggressiva, almeno se andiamo a leggere il numero delle espulsioni. Con quella rimediata ieri sera da Torreira contro la Lazio, sono già otto le espulsioni per la Fiorentina in questa stagione. Un numero molto elevato, quasi da record come sottolinea FirenzeViola.it: un dato molto vicino alle cinque espulsioni di giocatori dello Spezia nella passata stagione.

Urge un intervento del tecnico per placare la foga dei propri atleti. La sconfitta di ieri sera ha un po’ surriscaldato gli animi e i giocatori in campo perdono troppo facilmente la lucidità. In seguito alla batosta rimediata ieri sera contro la Lazio, i biancocelesti hanno superato momentaneamente in classifica i toscani al sesto posto. La lotta per l’Europa è più viva che mai. La Fiorentina ha ancora una gara da recuperare.