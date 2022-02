Udinese-Torino, le formazioni ufficiali

L’Udinese per restare in una zona tranquilla della classifica, il Torino per confermare i progressi dell’ultimo tratto di stagione e avvicinare la zona Europa. Alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Torino. Il tecnico dei friulani Cioffi, che deve rinunciare allo squalificato Deulofeu, affida le chiavi dell’attacco a Beto e Success. In difesa fa il suo esordio il nuovo acquisto Marí, che guida il terzetto difensivo insieme a Becao e Zeegelaar. Nei granata c’è Sanabria: il paraguaiano sarà supportato da Praet e Brekalo. Calcio d’inizio alle ore 18.

Ecco le scelte dei due allenatori:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Gabriele Cioffi.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Perez, Walace, Molina, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pinzi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Matteo Paro (Juric squalificato).

A disposizione: Berisha, Pobega, Izzo, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Ricci, Aina, Pellegri, Warming, Linetty.