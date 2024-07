Il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, noto tifoso nerazzurro, ha ammesso di avere un debole per il sardo e per il turco.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Riccardo Milani che ha parlato così dello Scudetto conquistato dall’Inter. “Lo scudetto è arrivato soprattutto grazie alla compattezza e alla passione del gruppo e questo credo non cambierà. L’Europeo purtroppo ci ha insegnato che sono due ingredienti fondamentali… Occhio al Napoli di Conte, non credo sia tornato in Italia per perdere e può concentrarsi solo sul campionato“.

Come nacque il suo interismo

“Quando avevo 5-6 anni mio padre, lazialissimo, mi ha portato allo stadio per farmi diventare biancoceleste. Peccato abbia scelto la partita sbagliata… L’avversario era l’Inter di Herrera, quella di Sartiburgnichfacchetti, quella che ti entra nel cuore e non va più via. E così è stato. Vincemmo 3-1, segnò Mazzola. Tra l’altro quando giocavo a pallone, regolarmente in maglia nerazzurra, ero per tutti Mazzolino perché ero secchissimo”.

Hakan Çalhanoğlu

Le sensazioni che darebbe un passaggio del belga al Milan

“Diciamo che il cuscinetto Chelsea-Roma aiuta”.

L’ammirazione per il turco e non solo

“Calha è uno che spero non vada via mai. In realtà io spero non vada via nessuno, a partire da Barella che per me è uno dei giocatori più forti del mondo in questo momento. E poi Lautaro, un grandissimo. Siamo una squadra potente, per questo mi auguro non venga tutto deciso dal mercato”.

