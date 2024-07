Il direttore esecutivo del Domzale, Matej Oražem, ha commentato l’operazione che porterà il giovane centrocampista in nerazzurro.

L’Inter ha annunciato oggi l’acquisto di Luka Topalovic, centrocampista offensivo classe 2006, dalla squadra slovena del Damzale. Matej Oražem ha parlato così del giocatore ed in generale dell’affare: “Durante la sua permanenza nel nostro club, Luka ha dimostrato di avere la qualità giusta per diventare in futuro un giocatore eccezionale, di altissimo livello. Il trasferimento in un club come l’Inter lo dimostra anche in campo internazionale, ma è chiaro che ha ancora tanto lavoro e tanti sacrifici da fare, tanto da dimostrare. Sono sicuro che se riuscirà a mostrare il suo atteggiamento professionale e la spensieratezza giovanile, che lo hanno caratterizzato dentro e fuori dal campo, anche nel suo nuovo ambiente, allora avrà successo anche lì”.

Dario Baccin

Le cifre

“Un trasferimento del genere è estremamente importante per il club, poiché abbiamo dimostrato ancora una volta di essere in grado di formare giocatori per i migliori club del mondo, nonché potenziali futuri rappresentanti della nostra Nazionale, poiché sono sicuro che Luka sarà presto in grado di aiutare la Slovenia. Ancora una volta siamo riusciti a realizzare un trasferimento da un milione di dollari, il che è un grande successo per la situazione slovena“. In Italia si parla di un trasferimento dal valore di 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni si capirà se il ragazzo giocherà in Primavera, come sembra, o se verrà già aggregato alla Prima Squadra.

