Il Comune di Milano si è espresso sul vincolo di San Siro attraverso un comunicato ufficiale: il pensiero dopo la decisione

Il Comune di Milano ha commentato così la decisione della Soprintendenza su San Siro:

«Se confermata, la decisione della Soprintendenza avrebbe conseguenze gravi non solo per il futuro dello stadio – spiega la nota del Comune – e per la sua sostenibilità economica ma anche perché ridurrebbe di molto le possibilità che Inter e Milan restino a Milano con un nuovo impianto».

L’articolo Milano, il Comune: «Vincolo su San Siro scelta grave, Inter e Milan via da Milano» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG