Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Conference League contro il Rapid Vienna.

PAROLE – «Subiamo pochi tiri in porta ma paradossalmente abbiamo preso quattro gol in tre partite. All’andata abbiamo preso gol su rigore, domani sarà una partita importante per la nostra stagione, e mi aspetto una Fiorentina determinata, con tanto cuore ma anche testa. Sappiamo quanto può darci la Conference. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Tifosi? Domani avremo bisogno anche di loro, devono essere il nostro dodicesimo uomo. Dovremo rispondere anche noi in campo».

