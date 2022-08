Accostato più volte a big del calibro di Juventus ed Inter, Nikola Milenkovic ha scelto di rinnovare il contratto con la Fiorentina.

Nikola Milenkovic in conferenza stampa ha espresso tutta la sua felicità per aver prolungato il vincolo che lo lega al club viola. “E’ un giorno molto importante per me. Sono contento ed emozionato. Vorrei fare un passo indietro all’anno scorso. Venivamo da due stagioni difficili e né io né la società eravamo convinti di lasciarci. Io ho voluto un confronto per capire il progetto della società”.

stadio Artemio Franchi

“Poi l’arrivo di Italiano è stato determinante per me. Così ho rinnovato per un anno con la promessa di riparlare in questa estate. Ho capito che qui c’è un grande progetto, la società ha grandissime ambizioni. Vediamo tutti che Fiorentina sta nascendo. Per me la conferma di Italiano era molto importante. Entrare in Europa è stata l’immagine più bella. Ma sarebbe ancora più bello entrare in Champions League ed è quello che abbiamo tutti in testa. Vediamo quando riusciremo ad arrivarci“.

