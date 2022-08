L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha tenuto la prima conferenza stampa della stagione.

Simone Inzaghi ha dato anche qualche informazione sulle condizioni degli infortunati, ecco le sue parole alla vigilia di Lecce-Inter. “C’è tanta voglia di questo esordio, abbiamo fatto un buon lavoro coi ragazzi dal 6 luglio, anche con chi è arrivato dopo. Abbiamo fatto tante partite, molto competitive, volevamo misurarci con squadre più avanti fisicamente”.

Robin Gosens

“Fortunatamente domani ad eccezione di D’Ambrosio, che voleva esserci a tutti i costi ma abbiamo deciso di tenerlo a riposo fino a lunedì, saranno tutti disponibili per Lecce. Lukaku sta andando bene, sta lavorando bene come gli altri giocatori d’attacco, è stato via un anno, si sta integrando nel migliore dei modi. Sono molto contento di lui e di tutti. Handanovic lo conosciamo tutti, conosciamo il suo valore. Onana è molto sveglio, sta facendo molto bene. È solare, si è integrato molto bene. Già da quest’anno avrà opportunità. Non è un problema, è anzi un’opzione in più molto importante. Cerchiamo di puntare al massimo sapendo che l’anno scorso abbiamo fatto un ottimo percorso con due trofei e perso uno scudetto per 2 punti. Abbiamo avversari forti e che hanno investito tanto, anche loro sanno che l’Inter ci sarà tutto l’anno. Domani penso non ci siano dubbi, giocherà Gosens da quinto di sinistra”.

