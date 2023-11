Nikola Milenkovic, in un’intervista a Mozzart Sport, ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, tornando anche su Fiorentina–Juve.

JUVE – «La Juventus contro di noi, quando ha segnato, è tornata tutta indietro. E hanno giocato bene, non subendo gol per sei partite. È difficile sfondare allora a quel punto. Quando la squadra difende in modo disciplinato, quando sa cosa fare, allora è molto difficile per l’avversario. Ecco perché la tattica gioca un ruolo molto importante nel calcio italiano».

The post Milenkovic torna su Juve Fiorentina: «Tutti dietro quando hanno segnato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG