Il giornalista Enzo Bucchioni svela che Arsenal e Siviglia hanno provato a dissuadere Nikola Milenkovic dal restare a Firenze.

Enzo Bucchioni su FirenzeViola ha dato interessanti notizie sul futuro di Nikola Milenkovic. “Nikola Milenkovic non cambia idea, vuole restare alla Fiorentina e anche le ultime proposte arrivate in queste ore dall’Arsenal e dal Siviglia non hanno fatto breccia in una decisione praticamente già presa. Resterà in viola, sarà il leader della difesa e il futuro capitano di questa squadra che vuole portare sempre più in alto, magari in Champions”.

stadio Artemio Franchi

“È ovvio, e non vorrei dirlo più, che nel mercato i contratti valgono soltanto quando sono depositati, ma non mi aspetto dietrofront da Milenkovic e tradimenti da Ramadani, quindi in società sono pronti alla firma e l’allenatore Italiano è sicuro di aver convinto il suo centrale con il martellamento ai fianchi durato settimane e del quale abbiamo parlato spesso. E allora perché non si chiude? Per le ragioni di sempre. I contratti sono ormai dei trattati, dopo l’accordo economico attorno ai tre milioni con prolungamento per altri tre anni dal 2023 quindi fino al 2026, vanno definite tutte le altre clausole, da una clausola rescissoria (se ne sta parlando) ai bonus. Non è escluso che l’annuncio del rinnovo possa avvenire con il presidente Commisso già a Firenze, magari proprio con la presenza in diretta di Rocco. Vedremo“.

