Milik, messaggio d’amore alla Juve dopo l’acquisto a titolo definitivo dal Marsiglia: ecco le parole del polacco

Arkadiusz Milik, con un post su Instagram, ha voluto esternare tutta la propria felicità per essere rimasto alla Juventus.

IL MESSAGGIO – «Poter proseguire e poter giocare per questi colori, questa maglia e per voi tifosi lo considero un privilegio, e per questo farò di tutto per continuare a meritarlo. Sono felice e carico per questa nuova avventura con voi, fino alla fine».

