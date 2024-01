Milik come Del Piero: la tripletta in Coppa Italia è da record. Il club ricorda i tre gol contro la Fiorentina nel 2006

Prima dei tre gol di Milik al Frosinone, l’ultima tripletta di un giocatore della Juve in Coppa Italia era stata di Del Piero il 10 gennaio 2006 contro la Fiorentina. A ricordarlo è stato il club attraverso un articolo emozionante pubblicato sul proprio sito.

MILIK COME DEL PIERO – L’ultimo giocatore della Juventus a segnare una tripletta in Coppa Italia è stato proprio Alessandro Del Piero e quella fu una tripletta molto speciale. Qui sotto vi raccontiamo il perchè.

È il 10 gennaio 2006 e i bianconeri scendono in campo per affrontare al “Delle Alpi” la Fiorentina nel match di ritorno degli ottavi di finale della coppa nazionale. All’andata la sfida è terminata 2-2, di conseguenza la qualificazione è tutta da conquistare nel faccia a faccia di Torino.

L’avvio è di quelli da incorniciare: passano appena nove minuti e il parziale cambia. La Juventus sblocca la partita e a sbloccarla è proprio Del Piero con un gol bellissimo di sinistro, dall’interno dell’area di rigore. Alessandro controlla il pallone spalle alla porta e in una frazione di secondo riesce a ritagliarsi lo spazio per girarsi e andare a calciare con il mancino fulminando Frey. È il gol dell’uno a zero, ma è anche il suo gol numero 183 in bianconero. Un gol diverso da tutti gli altri perchè gli permette di entrare ancora di più nella storia di questo Club diventando il migliore marcatore della storia della Juventus, staccando niente di meno che Giampiero Boniperti.

Già così la serata sarebbe perfetta, ma non è assolutamente finita. Anzi, al triplice fischio il match si chiuderà con un trionfo della squadra all’epoca allenata da Fabio Capello: 4-1 sui toscani e tripletta per Del Piero che dopo il gol con il sinistro allieterà i suoi tifosi con un delizioso calcio di punizione e, poi, nel secondo tempo anche su calcio di rigore.

In sintesi: la tripletta perfetta in una serata perfetta.

The post Milik come Del Piero: la tripletta in Coppa Italia è da record appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG