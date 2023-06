Milik, dopo il riscatto con la Juve è tempo di vacanze a NY. Il centravanti polacco si rilassa nella Grande Mela

Arek Milik ha esaudito il suo desiderio: vestire ancora la maglia della Juventus. Il club bianconero, dopo aver fatto decadere l’opzione per il diritto di riscatto, ha acquistato il polacco dal Marsiglia a titolo definitivo.

In questi giorni Arek si sta godendo le vacanze a New York, in attesa di iniziare la nuova stagione juventina.

