Milik è meglio di Vlahovic? Il dato in questa Serie A lo conferma. Il polacco batte il serbo, Allegri va sul sicuro

Milik, a meno di clamorose sorprese da parte di Chiesa, affiancherà Vlahovic nell’attacco della Juve contro il Milan.

Allegri, col polacco, va sul sicuro perché Arek è pure meglio di Dusan. C’è un dato in questa Serie A che lo conferma. Milik ha una media-gol di un gol ogni 92 minuti (2 reti in 196 minuti). Vlahovic, in campo per 417 minuti con 4 gol, si ferma ad una media-gol di un gol ogni 104 minuti.

