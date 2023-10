Ravezzani punge Fagioli: «Accusa prima di chiedere scusa, non ha capito nulla». Le dichiarazioni del giornalista sul centrocampista

La reazione di Fagioli via social dopo la squalifica di 7 mesi per il caso scommesse ha fatto discutere con il giornalista Fabio Ravezzani che via Twitter ha preso di mira il centrocampista della Juve.

RAVEZZANI CONTRO FAGIOLI – «Tra le tante cose che Fagioli poteva dire sulla sua vicenda ha scelto la peggiore: prima di chiedere scusa a tutti, accusare altri di averlo trattato male. Significa non aver capito nulla».

