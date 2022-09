La Juventus porta a casa un punto d’oro da Firenze: prima il gol di Milik poi il rigore parato da Perin a Jovic

La Juventus parte bene a Firenze ma dura poco. Il gol di Milik è arrivato dopo 9′ ed è stato illusorio visto che poi in campo si è vista tanta Fiorentina.

Alla mezzora il pari di Kouamé e poi nel finale di primo tempo il rigore parato da Perin a Jovic, che sciupa una ghiotta occasione per il vantaggio viola. Per i bianconeri è un punto d’oro per come hanno giocato, mentre per la squadra di Italiano c’è rammarico per l’ennesima buona prestazione che non porta i tre punti. Ora sotto con l’Europa.

