Milik Juve, la Lazio non molla il polacco. La situazione dell’attaccante per cui c’è un’opzione per il riscatto

Il futuro di Milik alla Juve è in dubbio. I bianconeri hanno un’opzione per il riscatto dal Marsiglia per 7 milioni più bonus, ma non sembrano intenzionati a pagare questa cifra.

Sull’attaccante polacco, come scrive il Corriere dello Sport, è pronta a inserirsi la Lazio di Sarri che questa per la sessione estiva di mercato ha un budget a disposizione superiore rispetto al passato.

