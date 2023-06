Mercato Juve: tre nomi in lista per rinforzare la fascia per la prossima stagione. Il casting di Manna è aperto

Il mercato della Juve sta entrando nel vivo e diversi giocatori sono nel mirino di Manna per rinforzare la rosa di Allegri per la prossima stagione.

Come riporta Sky Sport, in particolare, per la fascia destra c’è un vero e proprio casting. Oltre a Vazquez del Real Madrid che ha ancora un anno di contratto, nella lista della Juve ci sono anche Singo del Torino e Holm dello Spezia, giocatori che Manna ha potuto vedere da vicino.

