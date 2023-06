Cafferata: «Essere alla Juve è un sogno, il ‘fino alla fine’ mi travolge». Il nuovo acquisto delle Women si presenta

Cafferata, nuovo acquisto della Juventus Women, ha concesso un’intervista di presentazione a JTV.

EMOZIONI – «Tante, non riesco a descriverle perché faccio ancora fatica a crederci. Tante in relazione alla grandezza del club e del posto in cui sono. Tutti gli aggettivi superlativi sono molto adatti oggi».

SOGNO REALIZZATO – «Sei anni fa quando nasce il mio sogno era arrivare qui perché penso sia uno, se non il migliore club in Italia. Ora faccio ancora fatica a crederci. La scelta di oggi è perché tramite le esperienze passate che ho fatto penso di essere arrivata al punto di voler quel qualcosa in più ed esser pronta ad affrontare un progetto così grande».

LE ASPETTATIVE – «Imparare tanto, tantissimo. Ma soprattutto spero e mi auguro di trovare un ambiente, e non solo di gruppo, pronto a riconquistare ciò che merita di avere. Quel che mi affascina e arriva subito è lo slogan ‘fino alla fine’ perché trovi ad avere una squadra che lotta fino all’ultimo minuto. Questo arriva subito, è un tornado che ti travolge. Tipo un animale ferito: quando è ferito diventa più pericoloso, quindi c’è da fare attenzione».

IDOLI – «Non ho mai avuto tanti idoli, ho tante persone che rispetto tanto. E combinazione, tante persone sono qui…Sono persone che fin da piccola ho seguito. Loro sono giocatrici formidabili che hanno dato tanto e stanno continuando a dare tantissimo al calcio femminile. A livello maschile c’è una storia un po’ divertente perché il mio idolo da piccola era Neuer perché ha rivoluzionato il ruolo. Per quanto io non sia un portiere, mi piaceva questa sua mentalità un po’ “pazza” e per anni ho seguito lui e il Bayern».

OBIETTIVI – «Sicuramente vincere, inutile nascondere. Come obiettivi personali crescere e arricchire ancora di più la mia consapevolezza. Penso sia tutto un fattore incognito e sarà fondamentale saperlo affrontare».

