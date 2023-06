Milik Juve, il polacco e il club bianconero sono ai saluti? Un club di Serie A sarebbe pronto all’offerta per il centravanti

Tutt’altro che sicuro il riscatto di Arek Milik da parte della Juventus, nonostante la buona stagione disputata dal centravanti polacco. Il club bianconero attende di sciogliere gli ultimi dubbi su Cristiano Giuntoli prima di effettuare qualsiasi mossa.

Il Marsiglia non ha fretta di cedere il giocatore, ma secondo il Messaggero non aspetterà all’infinito: Lazio pronta ad approfittarne nel caso in cui Madama si tirasse definitivamente indietro.

