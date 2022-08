Calciomercato Juventus: proseguono i contatti tra i bianconeri e il Marsiglia per Milik che avrebbe già preso la sua decisione

Proseguono i contatti tra la Juventus e il Marsiglia per Arek Milik. Anche se non è stato raggiunto un accordo e non ci sono stati progressi negli ultimi due giorni.

A spiegarlo è RMC Sport, secondo cui il polacco (rimasto in panchina col Nantes) avrebbe deciso di lasciare i francesi solo per andare in un club che gioca Champions League e di cui conosce già il campionato. Proprio come nel caso della Juve. Questa settimana potrebbe essere decisiva.

