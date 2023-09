Arek Milik lusso per la Juve: arriva un nuovo messaggio per Massimiliano Allegri dopo la vittoria di ieri contro il Lecce

Paolo Aghemo, in collegamento con Sky Sport, ha così parlato della prova di Arek Milik in Juve-Lecce.

LE PAROLE – «Milik è una sicurezza, ieri ne è arrivata la conferma. È un giocatore sicuramente affidabile che quando entra per 5/10 minuti, a Empoli aveva fatto una gara di spessore. E ieri, da titolare, ha riposto presente in quell’unica occasione che ha avuto, portando i tre punti. E’ un’alternativa di lusso per Allegri».

